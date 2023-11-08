中租投顧董事長陳俊傑指出，投資人透過基金平台申購共同基金的規模日益成長，尤其經歷數位轉型的疫後時代，訴求零手續費、線上申購便捷的基金平台大受民眾青睞，展望共同基金產業未來，中租基金平台已準備好迎接挑戰，持續朝提高市占率目標前進。

據財政部最新統計顯示，全台灣有649萬人申報股利所得，占總申報人數逾5成。中租投顧總經理蘇皓毅表示，「樂領金」是從日常生活資金使用角度出發，主打「快樂提領現金流」訴求，回應台灣人偏好月月領息與固定提領資金的需求。

蘇皓毅建議，小資族可透過單筆或定投配息型基金方式入門，投資門檻僅3000元起。手頭資金充足的投資人，則可運用「中租母子盈利Pay」及「中租母子月月領」2種提領機制，前者適合偏好有獲利再享受分紅的投資人，後者適合追求每月提領資金的屆退或退休族群。

蘇皓毅分享，基金平台產業發展已從1.0進化到3.0時代。中租投顧2002年率先成立線上基金超市，開啟基金銷售1.0電商平台之路，2.0階段側重投資解決方案推陳出新，3.0階段則以「基金平台即服務」的場景金融（Financial Scene）概念，作為創新轉型的下個目標。

蘇皓毅表示，這是中租投顧為何在今年開始在中租基金平台陸續推出「樂養兒」子女教育金、「樂領金」打造現金流等專案投資計畫，將理財結合樂活，走入親子育兒、提倡存基金打造現金流等各種場域，貫徹快樂投資的宗旨。