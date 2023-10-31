美髮系大四學生宋驊哲拿到剪髮造型組優秀獎及評審特別獎兩座獎盃。（陳淑娥攝）

弘光科大化妝品應用學生陳怡臻，以排灣族公主永恆之美彩妝，奪得日本歷史最悠久時尚美容競賽日本藝術祭最大獎「厚生勞動大臣賞」，將象徵最高榮譽古董金盃帶回到台灣珍藏展示1年；美髮造型設計系學生宋驊哲也在同項比賽奪得2項大獎，希望激勵媽媽早日康復，和他一起完成再開美髮店夢想。

美髮系副主任陳佳惠日前帶領美髮系、妝品系7名學生參加亞洲時尚美容界盛事「2023 第71回日本藝術祭」比賽，總共奪得8座獎盃。陳佳惠表示，比賽曾因新冠疫情縮小規模，今年復辦國際賽事，直到比賽前1個多月才接獲主辦單位通知比賽主題為「永恆」，對台灣選手來說是一項大挑戰。

大三學生陳怡臻指出，妝品系指導老師劉美鈴建議跳脫既定思維設計造型來搭配彩妝，去查閱原住民族圖騰的意涵後，選擇排灣族公主來做造型，排灣族有階級世襲制度，百步蛇圖騰為貴族與頭目的專屬紋飾，她參考傳統服飾增加層次感去訂製公主服裝，為復刻出排灣族公主的高雅與貴氣，妝容上以刻畫出排灣族深邃的五官特色為主，搭配大量的珠光類型產品，創造出奢華且貴氣的公主風範。

指導學生參與此賽事多年的劉美鈴分析說，「這樣大膽的決定，可能大好也可能大壞。」日本評審講評時提及學生陳怡臻作品彩妝畫得很細緻細膩是得獎最主要的原因，她發現經歷過疫情衝擊，日本時尚美容界對於跳脫傳統的創新設計接受度大增，但不變的是對於彩妝技術專業度的要求。

「頒獎一直沒聽到自己名字，心想可能沒希望了，沒想到拿到最大獎。」陳怡臻說，練習時幾乎不曾在20分鐘內完妝，總是猶豫是不是該增加什麼來提升妝容精緻感，比賽前發現因日本氣候較乾燥模特兒皮膚卡粉，雖然上保養油還是無法全部改善，幸好老師一直提醒彩妝最主要就是盡力把妝畫好，比賽時專注在這點上，竟在時間結束前完妝，還有多餘時間可以加強定妝。

獲得學校「弘愛築夢助學金」資助的美髮造型設計系大四學生宋驊哲，則是拿到剪髮造型組優秀獎（相當於第2名）及評審特別獎兩座獎盃，相當不易，第一時間用LINE告知長期住院治療中的媽媽。他說，媽媽原本是美髮師，為照顧他們離開職場，記憶中最美好的時光是媽媽幫客人剪髮的模樣，所以他國中就決定念技藝班，希望能成為一個厲害的美髮師，更期盼媽媽能夠康復起來，和他一起完成再開美髮店夢想。