「六人行」演員馬修派瑞過世，洛杉磯警方正在調查，以釐清死因。美媒引述專家看法，調查工作可能要花幾個月才能完成。

演出電視劇「六人行」（Friends）走紅的男星馬修派瑞（Matthew Perry）10月28日被人發現在按摩浴缸內失去意識，急救人員到場處理後急救無效，享年54歲。

媒體報導，馬修派瑞當天還出門打匹克球（pickleball）；根據教練說法，他打球的狀況很好。馬修派瑞回到家中後，在某個時間點進入浴缸，下午4時助理辦事回來，發現他在浴缸內沒有反應，打電話叫救護車。

「洛杉磯時報」報導，警方表示馬修派瑞的死因要一段時間才能得知，「但目前來看，暫時沒有謀殺的疑慮」。馬修派瑞的死因最後將由法醫與專家做出報告。

「洛杉磯時報」訪問多名專家指出，調查工作繁雜可能需要幾個月才會完成。除了解剖屍體之外，調查人員也會進行毒物測試，約談當天與馬修派瑞見面的人，搜索現場。

專家說，解剖後可大概瞭解馬修派瑞的身體狀況，包括心臟、動脈與肺部情形，但由毒物專家進行更詳細的檢驗，從器官中尋找化學物質，可能會有不一樣的結果。

警方對外表示，在馬修派瑞的家中沒有發現任何違禁藥品。「洛杉磯時報」引述消息人士說，雖然馬修派瑞在浴缸中被人發現，但尚未確定他是溺水身亡。

專家表示，調查人員將針對馬修派瑞家中找到的任何處方藥進一步檢驗，同時考量到馬修派瑞過去有用藥成癮紀錄，調查人員也將從器官中蒐集樣本，進行更詳細的毒物檢驗。

洛杉磯法醫部門經驗豐富，歷年來調查過傳奇女星娜妲麗華（Natalie Wood）、嘻哈明星聲名狼藉先生（Notorious B.I.G.）和尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）、流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）等名人死亡案件。（編輯：張芷瑄）1121102