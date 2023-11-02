「華爾街日報」今天報導，中國同意下週與美國舉行核武軍控談判，這將是自歐巴馬政府以來，雙方首度舉行這類會談。

路透社引述華爾街日報說，這些討論目的在於避免美國、中國和俄羅斯之間危險的三方軍備競賽，而非揭開限制核武正式談判的帷幕。

美國國務院發言人並未立即回應路透社的置評要求。一名拜登政府高階官員今天表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平的團隊原則上已同意兩國領導人於11月在舊金山會面，儘管有些重要細節目前還未敲定。

美中近幾個月展開一連串雙邊外交接觸，主要是應美國要求，企圖挽救今年稍早美軍擊落疑似侵入美國領空的中國間諜氣球後快速惡化的雙邊關係。

美國官員表示，雙方預計6日舉行會談，並將重點放在如何減少誤判風險。

這場會談將為美國官員提供機會，就北京的核理論和其雄心勃勃的核武庫建設進行調查。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員趙通（Zhao Tong）說：「中國領導層仍在為與美國的長期競爭做準備。這種交流若能維持下去，並在未來定期舉行，可望為雙方展開更具實質性對話創造機會。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1121102