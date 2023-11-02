●聯準會（Fed）周三維持基準利率不變，仍介於5.25%～5.5%，並表示第三季經濟活動「強勁」擴張。在之前的會議，該央行稱經濟「穩步」增長。聯準會主席鮑爾會後表示，央行仍有可能再度升息，聯邦公開市場委員會（FOMC）目前沒有考慮、也沒有討論降息，央行也沒有考慮調整縮表速度。決策官員將謹慎行事，他們還無法確信金融環境是否足夠具限制性，使通膨能回落到央行目標。他並表示，市場借貸成本需要持續走高，才會影響央行未來的貨幣政策選擇。

●巴西央行如市場普遍預期、連續第三度降息50個基點，將指標利率Selic調降至12.25%，並表示可能以同樣的步調繼續降息。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加77.4萬桶，少於市場預期（增加126.1萬桶）。上周汽油庫存增加6.5萬桶，市場預期為減少80.3萬桶。餾分油庫存減少79.2萬桶，市場預期為減少154萬桶。原油進口量增加34.8萬桶/日；煉廠產能利用率下滑0.2個百分點。

●美國供應管理協會（ISM）公布，10月製造業指數為46.7，低於市場預期和9月數據（均為49）。製造業投入價格分項指數為45.1，略高於市場預期（45）。製造業新訂單分項指數由49.2下滑至45.5，製造業就業分項指數由51.2下滑至46.8。

●美國勞工部公布職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，美國9月職缺數達955.3萬個，超出市場預期的940萬個，但較8月份的961萬個減少。

●S&P Global美國10月製造業採購經理人指數（PMI）終值為50，符合市場預期與初值。

●美國人力資源服務機構ADP公布，10月民間就業增加11.3萬人，較9月份的8.9萬人加速增長，但少於市場預期的增加15萬人。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周抵押貸款申請指數大跌2.1%，前一周為下滑1%。30年期固定抵押貸款利率為7.86%，低於前一周的7.9%。

●聯準會維持利率不變並表示可能再度升息，但主席鮑爾會後的談話令投資人看好升息已經完成。周三美元指數一度漲破107大關，但尾盤漲幅收斂，報106.97、漲0.3%。美元跌0.4%，報151.09日圓。美國債息回落，10年期公債殖利率跌破4.8%，觸及4.766%，創下10月17日以來新低。2年期債息跌破5%，觸及4.942%，創下10月10日來新低。美國財政部表示，11月至1月季度長期公債擴大標售的力道將「放緩」，亦給債市帶來提振。

●受強勢美元影響，周三國際金價和原油價格下跌。紐約12月期金收跌6.8美元或0.3%，報每盎司1987.50美元。現貨金一度下挫0.72%，最低觸及每盎司1969.1美元，尾盤報1983.56美元。紐約期油收跌0.71%，報每桶80.44美元，創下8月28日以來新低，盤中一度大漲2.96%，觸及每桶83.42美元。布蘭特期油收跌0.46%，報每桶84.63美元，創下10月6日以來新低。兩期油合約都跌破100天移動均線，為7月來首見。