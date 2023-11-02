巴西央行降息2碼 暗示持續調降利率 23:472023/11/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西央行一如市場預期，1日宣布降息2碼，將基準利率調降至12.25％，創去年5月以來最低紀錄。巴西央行已連續三次例會降息，暗示未來繼續以2碼的幅度調降利率。央行表示通膨持續放緩，但示警國際環境不確定性加劇，施行貨幣政策需謹慎。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專家估歐洲央行明年7月前不會降息 《債市》FED鷹聲環繞 掌握短債殖利率黃金期 Fed官員暗示 再升息的可能性降低 #調降利率 #巴西央行 #降息 #暗示 #央行降息 也許您會感興趣 推薦閱讀 新債券天王示警：美經濟衰退將至 利率將反轉下滑 23:472023/11/02 財經 《國際金融》ECB官員：通膨降溫有進展 升息可能已結束 13:292023/10/12 財經 歐洲央行按兵不動 尚未討論降息 23:572023/10/26 財經 《金融》市場波動大 群益期貨斥資億元提升海外交易系統規格 09:582023/10/27 財經 《基金》債券型ETF全面翻紅 20年期美債ETF最吸金 11:082023/10/24 財經 普丁暗示競選總統 若再連2任將當到83歲 14:592023/10/03 國際 《國際金融》ECB連恩：正常化政策仍有一段距離 11:182023/10/17 財經 《基金》越股短線回檔 布局黃金時機 12:282023/10/02 財經 理財專家盧燕俐：「價低息穩」存債新選擇 三心法放大獲利 10:182023/10/04 財經 峮峮穿旗袍超正！孫鵬狂暗示「遭質疑像選妃」 11:422023/10/12 娛樂 《台北股市》外資9月大賣超 季線蓋頭壓力重 耐心守株待兔 16:192023/09/28 財經 加薩將成為「世界最大墳場」 以色列暗示地面進攻在即 09:562023/10/20 國際 聯準會官員：高利率可能維持一段時間 14:122023/10/03 國際 佛州州長下令解散州立大學的親巴社團 暗示團體已涉重罪 20:532023/10/26 國際 《金融》谷月涵：FED最可能明年Q4降息、台股比較保守 14:182023/10/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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