巴西央行一如市場預期，1日宣布降息2碼，將基準利率調降至12.25％，創去年5月以來最低紀錄。巴西央行已連續三次例會降息，暗示未來繼續以2碼的幅度調降利率。央行表示通膨持續放緩，但示警國際環境不確定性加劇，施行貨幣政策需謹慎。