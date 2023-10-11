聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，在利率高原期可能延長、中性利率恐提升之下，若債券存續期間過長，可能面臨較大利率風險，建議鎖定短期債券，除可避免承擔過多利率風險，還可掌握短債殖利率優於長債的黃金期。

江常維指出，高利率雖然使得美國經濟動能下滑，但目前勞動市場表現穩健、房價居高不下，美國經濟仍具韌性，「軟著陸機率攀升之下，聯準會可能不急於降息。」再者，通膨降溫速度緩慢，近期油價又因供應緊縮而上漲，恐為未來通膨走勢增添變數，預期回到2%的通膨目標仍需一段時間。

江常維認為，經濟表現與通膨持續互相拉扯，恐造成利率高原期延長、中性利率也可能攀高。面對聯準會遲遲不降息，若債券存續期間過長，可能面臨較大利率風險。在這樣的背景下，她建議投資人鎖定短期債券，一方面避免利率風險，另一方面，則是把握殖利率曲線回歸正常化之前的進場時機。

一般而言，因為長債距離到期時間較久，不確定性較高之下，受到違約、利率變化和市場風險的影響較大，殖利率因此會高於短債殖利率。然而，由於短債殖利率與官方利率同步性較高，在聯準會因應通膨快速升息時期，短債殖利率會大幅升高，甚至可能高過長債，形成殖利率倒掛現象。自去年中開始，美國10年期公債與2年期公債殖利率曲線便出現倒掛，今年7月兩者利差甚至來到-1.1%。歷史經驗顯示，聯準會啟動降息後，短債殖利率下滑幅度可望大於長債，且隨著聯邦基金利率下滑的機率較高，長債殖利率反而較有可能出現不降反升的情況。

至於該布局何種類型的短債？

江常維建議聚焦短期非投資等級債券。第一，相較於投資等級公司債券殖利率約5.6%，短期非投資等級債券殖利率可達8.4%以上，當聯準會開始降息，還可額外受惠價格上漲的資本利得機會；第二，相較於一般的非投資等級債券，短期非投資等級債券因為距離到期時間較近，對於利率的敏感度、價格波動及違約風險都較低。以過去3年波動度為例，信評較高的BB、B等級短天期非投資等級公司債為5.8%，不僅低於非投資等級債券的7.6%，更低於投資等級公司債券的8.1%。

也就是說，短期非投資等級債券可望掌握投資等級債券的抗波動優勢，同時兼具非投資等級債券的較高收益率。

江常維也提醒，非投資等級債券違約率已升至過去兩年相對高點，且可能進一步攀升，選擇短期非投資等級債券基金時，需注意投資標的是否分散布局信評較高的BB級與B級，才有助於降低違約風險及價格波動。