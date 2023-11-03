慧榮第三季營收1億7233萬美元，季增加23%，超過原先預期的高標，與去年同期相比減少31%。第三季毛利率42.5%，稅後淨利2106萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.63美元(約新台幣20元)。

慧榮第三季主要產品線營收與第二季相比，第三季SSD控制晶片成長5%~10%，eMMC/UFS控制晶片大幅成長100%~105%，SSD解決方案則微幅減少5%~10%。

慧榮總經理苟嘉章表示，對第三季營收的強勁表現感到滿意。第三季通路庫存水位已回復正常，OEM訂單也在預期的節日需求旺季前加速成長。在SSD控制晶片季營收持續成長的同時，eMMC/UFS控制晶片營收也呈現復甦。此外，為維護控制晶片技術領先地位的持續投資，幫助慧榮拓展SSD和eMMC/UFS控制晶片的客戶群，也促使終端應用更加多樣化，達到更穩定且具持續性的長期成長。

展望未來，苟嘉章表示，預期慧榮第四季業務將持續復甦，主要受益於通路庫存逐漸正常化和OEM需求進一步提升，促使第四季的營收季成長表現優於以往。從今年初以來，下單模式和能見度已明顯改善。隨著庫存水位趨於正常化，加上已取得的眾多設計案，慧榮已為2024年的成長做好準備。

慧榮預估2023年第四季營收將介於1億9000萬至1億9800萬美元之間，較第三季成長10%~15%，毛利率介於42.5%~43.5%之間。

針對與美商邁凌科技間有關違反合併協議之爭議，慧榮已向新加坡國際仲裁中心提起仲裁要求，除要求邁凌支付1.6億美元的終止費，尚包括賠償因其蓄意重大違反合併協議所產生的利息、成本和對慧榮產生的重大損害等。