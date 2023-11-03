安聯投信（Allianz Global Investors）總經理兼台灣公司負責人Ivy Chen表示，2024年台灣半導體公司獲利估成長約30%，相較之下，台灣所有上市公司整體獲利估成長20%。

根據彭博的數據，台灣、中國和美國之間不斷升級的緊張局勢，以及對全球經濟放緩的擔憂，已經導致今年以來外資從台股撤離約74億美元，成為全亞洲失血最嚴重的股市。儘管如此，內含台積電等全球領先晶片製造商的台灣加權指數今年以來仍然上漲16%，在亞洲排名第二，僅次於日本股市。

Ivy Chen表示，地緣政治風險對台灣人來說不是新聞，在俄羅斯-烏克蘭戰爭和以色列-哈瑪斯衝突之後，世界任何地方都可能出現類似的風險。降低地緣政治風險的最佳方法是實現資產類別或資產領域的多元化。

她表示，台灣晶片產業成長的主要動力包括終端消費者需求改善以及該領域的去庫存接近尾聲，此外，與人工智慧（AI）相關的半導體需求仍將暢旺。她並看好台股2024年漲幅將超越今年。

Ivy Chen表示，她相信憑藉著企業的獲利增長，台股將再次吸引外資。台灣製造商的生產基地也越來越分散，將有助於提高競爭力並緩解地緣政治疑慮。就長期來看，該公司看好自行車、紡織、製鞋、工具機和生技等領域。