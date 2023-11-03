美國參議院今晚通過海軍上將弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）出任海軍軍令部部長，使她成為此一要職的首位女性，也是美軍參謀首長聯席會議首次將有女性成員。

法新社報導，參議院表決結果95比1，通過弗蘭切蒂真除美國海軍軍令部長。此前由於共和黨參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）持續拿五角大廈准許軍中墮胎的議題做文章，弗蘭切蒂自8月中以來一直是代理海軍軍令部長。

弗蘭切蒂曾在多艘水面艦服役，當過飛彈驅逐艦艦長、飛彈驅逐艦戰隊長及航艦打擊群司令。

她也曾擔任美國海軍駐歐副司令、駐非副司令、海軍軍令部作戰研發署署長，2022年9月出任海軍軍令部副部長，成為美國海軍指揮作戰的二號人物。

參議院另同以95比1的表決通過艾爾文（David Allvin）出任美國空軍參謀長，接替布朗（Charles Brown）接任參謀首長聯席會議主席後留下的職缺。

艾爾文曾是飛行員，擁有4600多個小時的飛行時數（其中100小時為作戰飛行），此前是空軍副參謀長。

美國國會通常會快速在一致同意下通過軍方首長人事，但參議員塔伯維爾幾個月來一直阻撓，迫使參議院只能採取較費時的逐位提名人進行表決。

美國最高法院2022年剝奪全國性的墮胎權後，五角大廈訂頒新政策因應，允許軍人墮胎可獲旅行津貼和帶薪假。

美國國防部10月30日表示，有378名將官職的高階軍官人事待通過。目前參議院軍事委員會主席、民主黨參議員利德（Jack Reed）正發起一項決議，盼能以一次表決通過剩餘的軍方人事。民主黨人希望塔伯維爾濫行杯葛所引發的反感，能凝聚出跨黨派共識一舉通過。