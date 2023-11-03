尖點今天舉行法說會，尖點2023年第3季合併營收為7.37億元，較上季增加20.3%，營業毛利為1.83億元，較上季增加62.9%，單季合併毛利率為24.9%，較上季增加6.5個百分點，營業利益為4100元，稅前淨利5600萬元，淨利歸屬於母公司業主為3500萬元，單季每股盈餘為0.24元。

尖點表示，電子產業因終端需求不如預期的影響，自去年起，相關產業鏈持續進行庫存調整，一直持續至今年上半年，看似告一段落。前期過剩的庫存似乎已得到緩解，多數電子相關產業，第3季營運開始出現持平或季增現象，顯示第3季的傳統季節性旺季效益仍然有效，庫存調整壓力得到緩解。

尖點前3季合併營收為20.01億元，營業毛利為4.27億元，合併毛利率為21.72%，營業淨利為3579萬元，稅後虧損為7256萬元，每股淨損為0.51元。

尖點自結10月合併營收為2.63億元，較上月減少2.8%，較去年同期減少8.1%，累計前10月合併營收為22.29億元，較去年同期減少24.9%。

展望第4季，尖點表示，雖第3季營運較預期稍好，但終端需求成長速度仍低，多數客戶對於未來需求仍維持較保守的看法，預期第4季營運將與第3季維持相當水準，實際幅度則須視客戶拉貨動能而定；我們冀望市場需求能逐步回升，帶動整體產業的穩健復甦。

尖點今日董事會亦通過增資泰國子公司至泰銖4億元，作為後續土地購置、廠房興建及設備採購資金所需。