商務部4日公布新聞稿，盛秋平表示，中國堅持把恢復和擴大消費擺在優先位置，消費市場潛力巨大、空間廣闊，為廣大外資企業帶來新的發展機會。歡迎世界各國企業投資中國，在開放合作中實現互利共贏、共同繁榮。

商務部、工業和信息化部、國家智慧財產局等部門及浙江省、廣東省相關部門代表參會，並與企業交流。

商務部另一篇新聞稿顯示，11月3日至4日，商務部副部長兼國際貿易談判副代表淩激在上海主持召開創新孵化專場、食品農產品專場、技術裝備專場外資企業圓桌會，聽取外資企業在大陸問題訴求及意見建議。57家外資企業代表參會並發言。

淩激表示，中國正全面推進中國式現代化，堅定不移推進高水準對外開放，把吸引外商投資放在更加重要的位置，持續優化營商環境。中國市場規模巨大、產業體系完備、要素供給充足，歡迎跨國公司將更多優質產品、技術和服務引入中國，共用中國市場發展機遇。商務部將會同有關部門加強服務保障，助力跨國公司不斷擴大對中投資合作，深耕中國市場。

商務部、工業和信息化部、農業農村部、國家智慧財產權局等部門和黑龍江省、上海市、江蘇省有關部門代表參會，並與企業進行交流。