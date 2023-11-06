上班注意！國3南下龍潭交流道段「5車追撞」佔內線 07:192023/11/06 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下68.4公里、龍潭交流道路段今清晨發生一起5車追撞事故。（ 翻攝畫面/ 截自「高速公路1968」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛請注意！今（6）日清晨6時50分許，國道3號南下68.4公里、龍潭交流道路段，現場4輛自小客車、1輛小貨車發生追撞並占用內線，請用路人小心駕駛。 黃衣小女「馬路鬼切暴衝」 影片曝光 小貨車駕駛驚呆了 哥哥常帶男炮友回家 離譜進爸媽房間床戰 妹妹一動作不忍了 「老司機」心得文揭約炮內幕 人妻超級怒！告夫求償百萬元 #龍潭 #內線 #南下 #交流 #道路 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園知名吊橋慘遭雷擊！ 封橋修到年底 斥資千萬燈光秀更浪漫 17:442023/11/03 生活 讓台灣學生更有國際觀！許淑華推廣台法文化交流扮演「1角色」 15:172023/11/03 政治 獨居阿北跌倒好無助！社會局致電關心發現 龍潭警趕赴救援 10:212023/11/04 社會 品觀點｜DUCATI重機國境之南大會師 墾丁福華圓滿落幕 18:352023/11/06 生活 輪椅阿嬤搭車探住院兒 下錯站迷途！龍潭暖警助返家 10:082023/11/07 社會 馬路好行計畫燙平758公里道路 中市獲頒2優等4佳作 14:552023/11/07 生活 品觀點｜高雄「布客思藝」跨校交流 感受不同文化及語言之美 11:532023/11/07 寶島 用路人注意！北市建國高架北往南路面更新 41天分段管制 13:402023/11/07 生活 道路至少畫設10％黃線 王國材下令：全國3個月完成盤點 14:022023/11/07 生活 品觀點｜高雄車站百年物語特展 日本鐵道博物館館長備受感動 16:312023/11/07 生活 盼開放楊梅休息站便道 3面向評估恐有負面衝擊曝「可行性低」 15:552023/11/07 生活 若藍白合「他」當正 沈富雄爆出內線消息：這群人不投票 05:302023/11/03 政治 敏惠醫專與國際接軌 15名牙體技術科師生赴日交流 18:162023/11/06 生活 大專校院資服競賽 陳揆期盼學生提案貼近市場需求 21:582023/11/04 財經 南投一道路設計被狂讚 全網暴動：其他縣市為何做不到 17:002023/11/07 生活 苗縣運動舞蹈錦標賽 近千位選手同場競技 15:552023/11/05 體育 農業科專支持銀髮友善食品開發 提升銀髮族食品多元性 19:242023/11/03 財經 黃衣小女「馬路鬼切暴衝」 影片曝光 小貨車駕駛驚呆了 10:232023/11/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。