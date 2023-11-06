「2023勞動金像獎影片徵選競賽」5日於松菸誠品電影院舉辦頒獎典禮 ，台北市勞動局高寶華局長、策展人陳璽文、評審代表郭力昕與鄭雅慧等人出席頒獎，不分類首獎35萬元由藍偉豪執導的《深層壓迫》獲得，該片改編自真實事件，透過主角視角，呈現影視幕後人員高壓長工時的工作狀態，可說是影視人員「自拍內幕」大公開。

另外，獲得短片組第二名的《我的野餐叔叔》，邀來今年再度入圍金馬男配角獎的陳慕義飾演擔任舉牌工人的無家者，他和小演員自然動人的對戲深受評審喜愛，也讓評審格外肯定導演陳宇祥的導演功力。

《深層壓迫》片中的劇組氣氛劍拔駑張，幾乎所有工作人員情緒失控，導演甚至爆怒砸桌椅器材，來自義大利的《神人之家》監製陳璽文今年兼任代言人、策展人和評審身份，身為資深電影製片人，他認為片場工作人員的心情「最重要也最難照顧」，「如果可以照顧得好，我認為已經是拍攝一部成功的片的一半。」因此他必須學習聆聽每個人的意見，「慢慢協助大家找到一個步調跟默契，就是我工作最關鍵的任務。」

值得一提的是，本屆勞動金像獎首度創設《評審團特別提及獎》予資深紀錄片導演蔡崇隆，評審代表郭力昕表示，蔡導演執導的《九槍》毫無疑問是有口皆碑的話題之作，更獲得去年金馬獎最佳紀錄片殊榮，評審團希望能以此榮譽，表達對《九槍》的支持與肯定。

除了不分類首獎，長片組第1名由林宇嬋執導的《沒有名字的理容院》獲得，本片描繪桃園虎頭山下，一群路邊開設街頭理容攤、服務中高齡市民及勞工階層的女性，她們的生命經驗及勞動敘事；長片組第2名為鄭治明、黃麗如執導的《菲達蒂的小套房》，紀錄了印尼移工，同時也是移工文化倡議者菲達蒂在臺灣的勞動歷程；長片組第3名是張騰元執導的《徘徊年代》，本片以不同時空、兩段對照的故事，描繪不同的新移民面孔，呈現大環境中小人物的掙扎。

短片組第1名為戴薇執導的《著陸倒數》，為以紀實影像為基礎的紀錄實驗短片，呈現工業區的早早進入職場童工們，用青春的勞動換取生活的故事；短片組第2名《我的野餐叔叔》由陳宇祥執導，透過小孩視角觀看無家者的生活環境，呈現無一定雇主舉牌者的生活狀態；短片組第3名為江雪華執導的《加工區詩抄》，用影像的方式轉譯台灣勞工文學詩人李昌憲先生的詩集，以詩意紀錄片形式關注1960年代臺灣加工區女性工人的勞動及生存困境。