義大利房屋租金高漲，許多無家可歸者面臨居無定所的窘境，義大利明愛會近月為中部阿布魯佐大區無家可歸者在羅馬籌辦第一次露營活動，預計2024擴大倡議，服務更多弱勢群體。

義大利房屋租金屢創歷史新高，租金上漲問題已成為義國住宅緊急情況中最嚴重的問題。許多無家可歸者都面臨居無定所的情況，各地市長和議員紛紛要求政府干預首都租金居高不下的問題。

「今日羅馬」（Roma Today）4日報導，義大利明愛會（Caritas Italy）近月來為義大利中部阿布魯佐大區（Abruzzo）為無家可歸者在羅馬辦了第一次露營活動，地點在馬沙拉（Marsala）的明愛青年旅舍，15名客人在當地度過了一週的假期。

成立於1971年的義大利明愛會，是由218個天主教公益團體組成的國際慈善、發展和社會服務的牧靈組織，致力在日常活動中支持最弱勢群體，參與領域包括和平、志願服務、志工、移民、心理健康與無家可歸者。

義大利明愛會時常與其他國際明愛會合作，捐贈物資至其他國家。

報導指出，義大利明愛會打算2024年繼續為無家可歸者辦露營，並擴大該倡議。負責接待此次客人的馬沙拉明愛青年旅舍負責人麥利亞（Luana Melia）描述了這次的經歷「我們把一群男人從阿布魯佐帶到距羅馬一個小時車程的度假屋。」

麥利亞向「今日羅馬」解釋說「我們讓他們睡在帳篷裡，就像露營一樣，讓他們體驗與大自然親密接觸的生活。這是一個很棒的舉措，但組織和管理起來並容易，我們面對的都是來自困難家庭的人。」有幾個人還存在健康和心理問題，在一起生活可能會遇到困難，但幸好一切都很順利。

報導指出，從決定進行遠遊到輪流洗碗，體驗生活等，都是為增進每個參與者對話能力、妥協意願和熱情的一種方式。但麥利亞指出費羅屈（Feroci）主教的存在尤其至關重要。這位樞機主教在為期一週的假期中都陪伴著這群人，他和客人們開了很多玩笑，帶他們去吃烤羊肉串，並與他們分享了很多東西，與每個人交談，讓每個人都可以接觸到他。

麥利亞總結到「義大利明愛會2024年的目標是展開連續幾週的組織活動，讓更多的無家可歸者參與。另外，到目前為止，我們已在馬沙拉大街接待了185位客人，其中最多有50位女性。現在我們也在嘗試混合住宿。」