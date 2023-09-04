烏克蘭今天表示，俄羅斯無人機夜間襲擊多瑙河上的烏國港口基礎設施時，在北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞的領土墜落及爆炸，但布加勒斯特當局明確否認這項報導。

路透社無法獨立驗證雙方說法，此事可能代表著俄國在長達18個月烏克蘭戰爭中的戲劇性轉折。莫斯科當局經常對烏克蘭境內的目標進行遠程空襲，而烏克蘭與羅馬尼亞接壤。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）在臉書（Facebook）寫道：「根據烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service），俄羅斯昨晚在伊斯梅爾（Izmail）港附近發動大規模襲擊時，有俄羅斯『見證者』（Shahed）無人機墜落在羅馬尼亞領土並爆炸。」

尼柯蘭科表示：「這再次證實，俄羅斯的飛彈恐怖攻擊不僅對烏克蘭安全構成巨大威脅，也影響包含北約成員國在內的鄰國安危。」

羅馬尼亞國防部發表聲明，「堅決」否認烏克蘭的說法。

根據北約的共同防禦條款，這個軍事同盟將針對任一成員的攻擊視同對北約所有成員的攻擊。

尼柯蘭科發布了一張照片，顯示多瑙河（Danube River）對岸爆炸後產生的火焰。多瑙河是烏克蘭敖德薩州（Odesa）與羅馬尼亞領土的分界線。

一名烏克蘭工業消息人士告訴路透社，2架俄國無人機墜落在羅馬尼亞側。

烏克蘭總統的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，這起事件凸顯了有必要增加供應烏克蘭現代防空系統和遠程武器，讓俄國沒有能力發射無人機和飛彈。

葉爾馬克在通訊應用程式Telegram寫道：「烏克蘭需要更多的武器和遠程飛彈，以加速解放我國國土。俄羅斯必須在戰場上被擊敗。」