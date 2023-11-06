路易莎近期創新研發「焠火輕焙」，打造果香風味顛覆想像的「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列，並於12月前推黑卡尋豆師手沖優惠。（路易莎提供／朱世凱台北傳真）

雙11除了電商搶推優惠，就連連鎖餐飲也來分杯羹，用光棍節玩梗。85度C就推名字裡有「光」或「棍」的人買飲品享有特價；路易莎近期全面進攻精品咖啡升級，11-12月都推出黑卡尋豆師手沖優惠，不用百元就能嘗到好咖啡。

85度C祭出明星商品「招牌咖啡」特惠活動，明亮的核果調，伴隨果酸香氣與奶香味，是長年深受消費者喜愛的暢銷商品之一，11月11日當天，中杯招牌咖啡2杯特價只有111元（原價140元），等同打了79折，現買現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主；活動當天還有加碼優惠活動，消費者的名字裡有「光」、「棍」任何一個字，或是任何一個字和「光」、「棍」讀音一樣，只要在結帳時出示身分證給店員確認，就可享有中杯薑茶原價50元第2杯取暖價只要11元，相當於61折優惠。

路易莎近期升級「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，為了推廣更優質飲品，定期推出黑卡尋豆師手沖優惠，提供約7折優惠，11-12月期間首選混合檸檬、花香、桃子及黑糖厚實香氣的「衣索比亞 古吉 安娜索拉 草莓水洗 G1」及「衣索比亞 古吉 艾德處理廠 酒香日曬 G1」，黑卡優惠價95元／杯（定價135元／杯），咖啡豆半磅也有75折黑卡優惠價345元／包（定價460元／包）。