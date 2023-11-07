大陸吃下高達7成的全球電動車電池市佔率，掌握關鍵原料的開採與精煉，又對石墨實施出口管制，這讓美國民主黨參議員Mark Warner與Joe Manchin相當憂慮，喊話美國必須成為電池與電池零件的領導者，敦促能源部在12月1日之前，向參議院能源及情報委員會進行報告。

路透社報導，Mark Warner是參議院情報委員會主席，而Joe Manchin則是參議院能源委員會主席，兩大重量級參議員向當局發表聯合信件，呼籲正視大陸電池產業的威脅。

信中提到，美國在電池技術商業化落後亞洲10至20年，且大陸佔全球電池產量的75%以上，到了2035年需求將增加目前的7倍以上，但去年美國生產鋰離子電池的市佔率不到10%。

此外，大陸佔全球鋰離子電池產量的70%，且在關鍵5種礦物原料中，大陸控制至60至100%的開採與提煉過程。信中也寫道，美國在下一代電池技術與替代物質上處於領先地位，必須要成為電池與電池零件的領導者，確保供應鏈穩定。

Mark Warner與Joe Manchin之所以會這麼緊張，主要原因在於，鋰離子電池攸關數千個軍事系統，「包括無線電、無人潛水器、雷射、導能武器和混合動力戰術車輛等重要武器。」