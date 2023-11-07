買房眉角多，遇到預售屋代銷該如何談判，才能替自己爭取到更便宜的價格，種種問題常常讓新手相當苦惱，老手指點，多看幾間才能了解市場行情，且自住買房依照自身能力進行評估，不要被代銷唬了，不買最大。

該名網友在PTT論壇上以「如何突破代銷的心防」為題發文，疑惑代銷只開低樓層，且價格都比實價登錄高出不少，甚至比近三個月以來的最高價，還貴超過百萬，加上代銷不讓原Po簽保留，只願意給合約書樣本參考，強硬態度讓原Po不知該如何是好。

話題引起網友們熱烈討論，許多人直言，這種狀況代表代銷根本不急，潛在買家可能很多，「它現在就是那幾間爛的要先賣完，也不急著賣」、「青埔建商調價其實蠻硬的，慢慢賣不急，等另一個認同價值的買家」、「講直接代銷根本不缺你這個客人，被玩弄還能耗那麼久」、「沒喜歡的就換個建案吧，他真的想賣你會來找你的。」

此外，有網友建議原Po買房自住依照自己的能力去評估，不用跟代銷玩心理戰，「多看幾間吧，又不是一定要跟他買」、「不買最大，他就是不缺客人」、「勸你找對你態度好價格又合理的，因為花錢就是要爽」、「多看條件類似的房子，掌握現在市場現狀是解決此問題的正道。」