Pill說，金融市場現在的定價，目前顯示銀行利率將在2024年8月進行首次降息，這並非完全的不合理。

在英國央行舉辦的線上演講中，Pill說：「到那個時候，如果沒有出現其它情況，你可能會考慮或再評估我們的處境」。「當然在這九個月時間當中，不太可能沒有發生任何事情」。

英國央行在上周將基準利率維持在5.25%、近15年的高水準，並表示仍沒有考慮到降息。央行將繼續打壓目前6.7%的高通膨率；該通膨率雖然已經低於去年10月峰值的11.1%，但是仍遠高於央行目標的2%。

Pill說，央行將持續防範通膨過高的風險。他說：「如果緊縮政策實施的時間太長，危險在於，將引發衰退，我們啟動了經濟上過度的放緩」。

根據央行上次的預測，英國經濟在未來兩年可能會持平，2026年成長率將低於1%。許多分析師則認為，英國經濟實際上已經步入衰退。

Pill說，以減低經濟成長來壓低通膨，是件不容易的事，他「非常清楚」這對低收入民眾的影響。