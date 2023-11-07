市場解讀這是一次鴿派升息，周二澳元不升反貶0.4%，報0.6460美元。

澳洲央行在稍早前宣布現金利率調升25個基點，至4.35%，並表示近期數據顯示通膨可能升更高、高更久。

澳洲央行總裁Michele Bullock在聲明中表示，是否需要進一步收緊貨幣政策以確保通膨在合理時間內回到目標水準，將取決於數據與不斷滾動的風險評估。

此番說法較10月的會議聲明放軟，10月會議聲明指出「可能需要進一步收緊貨幣政策」。

RBC Capital Market利率策略師Rob Thompson表示，這是一次「鴿派升息」，這次沒有指出任何立即採取後續行動的必要。你可能以為他們會把門打開更多一些，但他們只是試圖盡可能少開一些。這表示升息的門檻很高。

澳洲央行是極少數仍在實施緊縮政策的已開發國家央行，市場普遍認為美國、加拿大和歐洲的利率已經到頂。