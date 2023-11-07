政府為落實「0~6歲國家一起養」政策，「育兒津貼」發放額度已自2022年8月起調高，估約87萬人受益，且2023年1月起取消排富規定。「育兒津貼」發放對象為未滿2歲的我國初設戶籍幼兒，且未經政府公費安置收容、未接受公共化或準公共托育服務者。

目前育兒津貼每月發放金額如下：

第1名子女：每人每月5000元。

第2名子女：每人每月6000元。

第3名(含)以上子女：每人每月7000元。

此外，另一項育兒補助「托育補助」，明年起金額將調增。政府為協助育有幼童的家庭減輕經濟負擔，自113年1月起，每名幼兒托育費用將由原先控制在家庭可支配所得10%~15%降低為5%~10%。送托公共托育機構者，第1名子女每月補助由5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元。第2胎、第3胎各加碼1千元、2千元。

不過，「育兒津貼」與「托育補助」只能擇一請領。

如果原本領取「育兒津貼」，但幼兒改為送托給托嬰中心或居家托育人員(保母)，家長需檢附相關文件由托嬰中心或居家托育人員(保母)，代為申請「托育補助」。

相反的，原本由政府簽約的托嬰中心或居家托育人員(保母)照顧、並「托育補助」者，如果改為自己(或親屬)照顧，也要記得向兒童戶籍所在地鄉(鎮、市、區)公所或線上，提出「育兒津貼」申請。