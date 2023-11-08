薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額也可望調升1.1萬元至21.8萬元，課稅級距也將調高。
財政部表示，仍須向主計總處行文，正式取得數字估算後才會確定，預計會在年底前公告次年(2024年)適用的免稅額等額度，並正式宣布調整與否。
物價持續上揚，主計總處周二公布10月消費者物價指數(CPI)，今年CPI較前次綜所稅免稅額調整時累計漲幅達5.5%，超過調整標準基準的3%，可望調整綜所稅免稅額、標準扣除額、特別扣除額門檻，以5.5%達標幅度計算，預估明年度綜所稅免稅額調升5000元至9.7萬元，標準扣除額調升7000元至13.1萬元，並在後年2025年5月報稅時適用。
薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額也可望調升1.1萬元至21.8萬元，課稅級距也將調高。
財政部表示，仍須向主計總處行文，正式取得數字估算後才會確定，預計會在年底前公告次年(2024年)適用的免稅額等額度，並正式宣布調整與否。
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