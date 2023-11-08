薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額也可望調升1.1萬元至21.8萬元，課稅級距也將調高。

財政部表示，仍須向主計總處行文，正式取得數字估算後才會確定，預計會在年底前公告次年(2024年)適用的免稅額等額度，並正式宣布調整與否。

明年綜所稅免稅額擬調升至9.7萬元 3扣除額齊上調
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