物價持續上揚，主計總處周二公布10月消費者物價指數(CPI)，今年CPI較前次綜所稅免稅額調整時累計漲幅達5.5%，超過調整標準基準的3%，可望調整綜所稅免稅額、標準扣除額、特別扣除額門檻，以5.5%達標幅度計算，預估明年度綜所稅免稅額調升5000元至9.7萬元，標準扣除額調升7000元至13.1萬元，並在後年2025年5月報稅時適用。