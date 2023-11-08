國民黨立委李德維（右）質詢行政院祕書長李孟諺（左）。（國會頻道）

國民黨立委李德維今8日於立院內政委員會質詢行政院祕書長李孟諺，政院災防辦傳出有人在辦公室內安裝小米製無線網路監視設備，李孟諺證實，確實有此事，當事人稱事前有告知其他同仁，主因是災防辦前主任吳武泰遭檢舉Me too，設置監視設備的人擔心調查過程問題；政院已經啟動性平機制，對於資安問題也會進一步宣導。

李德維指出，災防辦傳出辦公室內被安裝小米製無線網路監視設備，有資安疑慮，不過根據王姓代理主任所言，他事前就有知悉，只是因為有「特殊任務」不能說明，據說是當事人為了自保，怕被前主任吳武泰報復，才設置監視設備；李德維詢問李孟諺，是什麼樣的「特殊任務」？

李孟諺指出，安裝該監視器的科長，事前有向周邊同仁告知，主要是吳武泰被檢舉性騷，吳已經被調離現職，而設置監視器的人是因為擔心調查過程會有面對面的問題，不是要去側錄或監視其他同仁，目前性騷案的部分已經啟動性平機制；設置大陸品牌監視器部分，了解原委後已經請當事人撤離設備，也給予其提醒與警告，政風處也開始調查。

李德維接著問，設置大陸品牌設備監視器在行政院的辦公室內，事前有無向行政院的資安長或是相關資安主管報告？李孟諺坦言，該名科長確實沒有跟相關主管跟首長報告，因此他的行為已經被制止跟警告，事件告一段落後，會在相關主管會報要求各處室主管做資安還有個案宣導，也會再度宣導Me too相關問題。

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