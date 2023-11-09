高雄市陳姓女子看中1輛中古特斯拉，日前到鳳山區鎮北郵局匯款138萬2000元，未料女行員告知短少10萬，陳女氣炸報警，調出監視器發現竟是行員把10萬元踢進桌底。對此，高雄郵局副局長張素貞今（9）日出面致歉，認了有疏失，該行員年資9年，才剛請完育嬰假復職，已發函給予糾正，並列入年終考核。但網友不領情，「沒畫面沒真相」要郵局公布案發影像。

高雄郵局副局長張素貞今（9）日出面致歉，認了有疏失，該行員年資9年，才剛請完育嬰假復職，已發函給予糾正，並列入年終考核。（柯宗緯翻攝）

陳女10月30日下午4時50分到該郵局匯款，但她不滿女行員點鈔時催促「快下班了，先填匯款資料」，陳女專心填寫匯款單，結果竟被告知現金短少10萬元。她怒控行員不願幫忙找，還酸言酸語，不滿其消極態度，憤而報警，最後才通過監視器查出，原來10萬元是被行員踢到桌底下。

對此，高雄郵局副局長張素貞今出面還原事發經過，同仁收到款項時，沒有當面點清，直接把錢拿到後面整鈔機，在這過程中間有10萬元不小心掉到地上，「她也不小心剛好踢到桌子底下」，導致在跟顧客陳述是少了10萬塊錢。

張素貞坦言，該行員沒有依照規定，協助顧客調閱監視器釐清真相，因此顧客覺得既然無法解決問題就去報警。但她澄清，該行員不是故意的，也不是為了趕下班才有此疏忽。

張素貞表示，該行員在郵局年資9年，先前請育嬰假1年，直到9月28日復職，事發後正常上班，但心情多少受到影響。至於懲處方面，員工沒有按照規定作業，已發函糾正，並列入年終考核，後續將加強再教育。

另應外針對監視器影像的部分，張素貞表示，根據監視系統錄影郵局的處理要點，僅可以提供當事人現場查看，亦不得翻拍、調閱、備份，監視器影像僅能提供給司法、警察機關做調查使用，而該段影像陳小姐已經看過，經過與其說明後已能理解當時來龍去脈與狀況。

儘管高雄郵局今日出面道歉，但是做法卻引起網友質疑，紛紛表示，「調攝影機，全民來當法官，不然也賠十萬的3倍」、「年資9年，不是說她菜鳥嗎？」、「沒畫面沒真相」、「817才會信」、「這算粗心？」、「職業道德淪喪」、「離譜」。