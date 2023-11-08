「DON DON DONKI」在台展店走出台北，台中TIGER CITY分店於11月9日開幕，將台北最受消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂及COSME DONKI 一同引進台中，集團最新品牌「若櫻壽司」全球首也在TIGER CITY店正式開幕，至11月30日止。開幕期間單筆消費滿2000元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯（二選一），數量有限贈完為止。

若櫻壽司提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。（DON DON DONKI提供／古明弘台北傳真）

PPIH集團的全新品牌「若櫻壽司」，全球首店落腳台中TIGER CITY，日系禪風用餐環境通透明亮，店內提供120席座位，全餐點使用北海道七星米，提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。

DON DON DONKI 台中TIGER CITY店內的若櫻壽司慶祝開幕祭優惠，多種精選主打餐點有超值特價。（DON DON DONKI提供／古明弘台北傳真）

慶祝開幕推出多項優惠，包握精選主打餐點：極上松拼盤10貫，售價680元；特選竹拼盤10貫，售價440元；生魚片3種拼盤，售價400元；特製天婦羅拼盤320元；精選四貫箱壽司，售價120元。11月9日至11月17日，日本酒半價；11月18日12月9日梅酒、燒酌、highball半價。

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。