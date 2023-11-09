央行指出，研析國際金融情勢，確保安全性、流動性與收益性原則，適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。
所謂的綠色債券，指的是債券所募集的資金，全部用於綠色投資計畫。央行表示，氣候變遷恐怕對金融穩定、物價穩定和經濟成長帶來風險，也可能讓能源、礦產和金屬價格上漲，付出綠色通膨的代價。央行積極評估氣候變遷風險對經濟金融的衝擊，而且逐步納入審慎監理的範圍，如今也已把綠色債券納入外匯存底管理運用。
央行總裁楊金龍今赴立法院報告「113年度業務計畫及營業預算報告」，楊金龍表示，央行重視綠色債券支持的永續發展，央行以外匯存底每年增加5%的綠色債為目標，2021年外匯存底有約有10%的綠色債成長率，2022年綠色債成長14%，2023年綠色債成長23%。
央行指出，研析國際金融情勢，確保安全性、流動性與收益性原則，適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。
所謂的綠色債券，指的是債券所募集的資金，全部用於綠色投資計畫。央行表示，氣候變遷恐怕對金融穩定、物價穩定和經濟成長帶來風險，也可能讓能源、礦產和金屬價格上漲，付出綠色通膨的代價。央行積極評估氣候變遷風險對經濟金融的衝擊，而且逐步納入審慎監理的範圍，如今也已把綠色債券納入外匯存底管理運用。
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