央行指出，研析國際金融情勢，確保安全性、流動性與收益性原則，適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。

所謂的綠色債券，指的是債券所募集的資金，全部用於綠色投資計畫。央行表示，氣候變遷恐怕對金融穩定、物價穩定和經濟成長帶來風險，也可能讓能源、礦產和金屬價格上漲，付出綠色通膨的代價。央行積極評估氣候變遷風險對經濟金融的衝擊，而且逐步納入審慎監理的範圍，如今也已把綠色債券納入外匯存底管理運用。