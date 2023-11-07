花蓮秀林鄉「崇德考古遺址」出土文物中，有一顆來自南亞印度千年紅色玻璃珠，飄洋過海被交易到台灣，可說是史前貿易版圖新發現；縣議員程美蓮今質詢說，未來「蘇花安」擬設崇德服務區，建議可納入出土文物展館，文化局長吳勁毅贊同，會跟中央協調，促成合作可能性。

程美蓮說，崇德遺址位於立霧溪河口左岸河階台地，靠近秀林鄉崇德村上崇德聚落及附近區域，周邊有崇德、下砍、下砍二、富世、等7處考古遺址，面積約8公頃、700多筆土地。與當地原住民村落溝通協調下，今年8月採納考古遺址，通過將原來8公頃分級監管。當地村民如果蓋房子，也必須提出申請「試掘」。

程美蓮說，崇德遺址出土文物豐富，其中送到美國鑑定的一顆長小巧玲瓏的紅色玻璃珠，判定約為距今1000多年前的鐵器時代中期，她說，崇德領域部分在國家公園，過去在此出土文物會被送到國家公園展示，建議可以在北區規劃類似文物館展。

她提到，正在規劃的「蘇花安」計劃案中，要在崇德台地設置服務區，建議文化局研究是否爭取設置出土文物展示館，展現當地考古文物，此外，她也要求，崇德遺址區域民眾若要蓋屋，必須申請由考古人員試掘，她要求縣府編足經費，不該由村民負擔。

文化局長吳勁毅表示贊同，他說，這顆出土玻璃珠來自東南亞，不過依其材質、化學成分及燒製技術，有類似相同成分出土的物品均來自印度南方，代表當時史前貿易途徑幅度廣闊，從印度南方依照海路一路到台灣，可說是花蓮史前貿易途徑新發現。

吳勁毅說，崇德地區幾個遺址在考古學上都很特殊，未來蘇花安休息站，有空間可以做展覽，甚至休息站設計融入遺址元素，他都是非常支持，看後續跟中央協調有沒有可能性，會全力幫忙。

目前崇德遺址陸續有4處做試掘或搶救，標本數量約有上千件，現在在台大人類學系或考古博物館，試掘研究單位整理完畢、研究完成後，標本會回到花蓮。