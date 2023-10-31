自花蓮縣秀林鄉崇德考古遺址出土且具千年歷史紅色玻璃珠，經美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）實驗室進行1年研究，發現來源為南亞印度一帶，可謂花蓮史前貿易版圖新發現。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一顆自花蓮縣秀林鄉崇德考古遺址出土且具千年歷史紅色玻璃珠，去年10月到美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）實驗室「探尋自我」，歷經1年研究，終於歸國並揭開身世之謎。文化局表示，鑑定結果指出，玻璃珠來自南亞印度一帶，可謂花蓮史前貿易版圖新發現，將以主題策展方式呈現其身份來源。

花蓮縣文化局2016年先後在崇德遺址進行考古試掘及搶救發掘，出土千年前完整且精美紋飾的陶罐、獸骨、各式石器及玻璃珠，其中，一顆長度5.87毫米、直徑7.5毫米、穿孔直徑3.34毫米的紅色玻璃珠，外觀玲瓏精巧，吸引眾人目光，年代經判定約為距今1000多年前的鐵器時代中期，目前典藏在考古博物館。

考古博物館為探索這顆紅色玻璃珠身世，去年10月與中央研究院歷史語言研究所合作，將玻璃珠送往菲爾德自然史博物館實驗室，進行為期1年的成分分析及研究，今年10月已回到館內。

文化局長吳勁毅指出，鑑定結果指出，這顆玻璃珠來源為南亞印度一帶，代表當時史前貿易途徑幅度相當廣闊，能從印度南方依循海路一路到台灣；本來以為它應來自東南亞，但依其材質、化學成分及燒製技術在目前考古學相關研究，有類似相同成分出土的物品大多來自印度南方，此次結果可謂花蓮史前貿易途徑新發現。

他研判紅色玻璃珠使用目的應為裝飾，且價格昂貴，才能從南亞一路海運到台灣販售，以後若遇到類似的玻璃珠，將持續爭取經費送往鑑定，慢慢將花蓮史前貿易帝國版圖拼湊起來。

吳勁毅還說，玻璃珠已回到考古博物館，將以主題策展方式，呈現其身份來源跟其他蒐集的相關資料，讓更多人認識它的身世。另外，文化局未來也會將陸續出土的遺骨，送往國內或國外的實驗室進行碳14鑑定，判定其年代。