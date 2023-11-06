去年9月18日規模6.8強震重創花蓮南區高寮、崙天及玉長等3座重要橋樑，經中央挹注重建經費及縣府完成評選作業，近期將陸續啟動重建工程，今卻有縣議員指出地方謠傳橋面寬度因中央不同意變窄，要求縣府與民說明。建設處表示，考量災害復建工程要點及符合現今通行安全基本要求，經詢問相關單位，3座橋面寬度均設計為9米，籲請民眾勿以訛傳訛。

建設處長鄧子榆今在縣議會第20屆第2次定期大會工作報告，說明高寮、崙天及玉長等3座大橋的改善進度，其中，高寮大橋經中央核定9億9404萬元，採簡支鋼箱型梁設計，橋長880米，橋面寬9米，包含2個3.5米的混合車道、2個0.5米的外路肩及2個0.5米的護欄。

崙天大橋及玉長大橋分別獲中央核定2億6990萬元跟5億2799萬元，均採PCI型梁設計，其中崙天大橋橋長為420米，玉長則是810米，二者橋面寬度設計均與高寮相同；3座改善工程均在11月3日完成評選會議。

民進黨籍縣議員張美慧在意見交換討論議程時指出，近日陸續聽到南區鄉親質疑，縣府橋面寬度原先設計11米，因中央審議不同意才改成9米，與事實大相徑庭，要求縣府主動告知正確訊息，不要讓地方與中央長期形成分裂與對立。

鄧子榆事後表示，高寮大橋原本橋面寬度為8.6米、崙天及玉長大橋則逾6米，當時縣府在中央前往現場會勘時，有提到希望能透過改建拓寬增加通行便利，後續經評估橋梁引道寬度，將計畫提到工程會審議的橋面寬度規畫確實為11米。

他接著說，不過災害復建工程其中1項審議作業要點為符合原功能，主計總處認為橋梁改建應照原本規模，但中央官員勘災時有提到「與時俱進」，可以解釋為符合現今通行安全基本要求，經詢問公路總局相關的合理配置，即為目前橋面的寬度及設計。

鄧子榆強調，中央在過程中都有幫忙，近期到南區遇到民眾詢問也會向其說明，不讓事情演變成中央與地方的口水戰。另外，3座橋都已發包，高寮大橋預計在年底或明年初動工，另外兩座近期也會盡快啟動重建工程。