號稱亞洲最大泰迪熊博物館的台中「小熊博物館」，今PO出停業公告，將撤離外埔花博園區。粉專提到，「熱情和抱負得不到公部門積極協助，連室內都還在使用流動廁所」，忍痛放棄。粉絲一片錯愕，紛留言回覆「熊控無法接受」、「員工很棒！希望未來找到更好的地方，重新出發」。

小熊博物館是台灣第一間以熊為主題的博物館，館藏逾5000隻來自世界各地的小熊，並打造出亞洲最大的泰迪熊博物館。團隊於疫情期間進駐花博園區，不料經營僅2年多，宣布停業。

小熊博物館營業不滿3年，黯然宣布熄燈。（翻攝小熊博物館臉書）

粉專強調，無法忍受長期官僚式的回應及作法，和漫天飛舞如雪片般的公文，館舍逢下雨必漏水、使用執照遲遲無法變更等問題，「連室內都還在使用流動廁所」，爭取近兩年被置之不理，不得已只好放棄原先的夢想規劃。

許多網友深感可惜，紛紛留言加油打氣，希望園方未來能找到更好的地方繼續經營，也有南部網友喊「來高雄，高雄市政府超幫忙的」。