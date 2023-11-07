台中市府數位治理局持續優化開發資料（OpenData）的品質與數量，勇奪行政院112年度開放資料評比「金質獎」與「人氣獎」雙料獎項。(中市府提供)

積極實踐台中市長盧秀燕競選時提出的「陽光政治」，市府數位治理局持續優化開發資料（OpenData）的品質與數量，並舉辦檢討會及民間工作坊、社群交流等，獲中央肯定，勇奪行政院112年度開放資料評比「金質獎」與「人氣獎」雙料獎項，且為6都中唯一連續5年獲獎的城市，更刷新地方政府獲獎紀錄。

這項開放資料評比獎項由行政院長陳建仁頒獎，台中市數位局副局長黃惠敏代表市府受獎，她表示，台中市地圖開放最新資料供民眾使用，也提供千分之1地形圖、門牌點位、都市計畫、正射影像等歷史典藏資料，是地方政府府唯一獨有。

數位治理局長林谷隆指出，市府努力實踐陽光政治理念，近年來更整合行政機關與民間社團需求，強化資料品質，將以往的金標章提升至白金標章，並推動開放資料與各領域資料標準結合，擴大資料應用，今年再次獲行政院肯定。

林谷隆說，獲得人氣獎的「台中市公告類加值應用圖輯」，是數位局攜手各機關的合作成果，內容包括與都發局合作開放的歷次公告的都市計畫圖檔案、與衛生局合作的確診足跡地圖、與環保局合作的以地圖資料開放公告噪音分區管制區等，讓民眾可利用數位工具查詢資料，達到真正的資料開放。