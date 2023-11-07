台中一名20歲陳姓女子，在網路找化妝品兼職工作，求才公司宣稱商品要在網路蝦皮買場上架，想高價租用帳號及網銀帳戶，日租2500元，陳女見機不可失，趕緊出租名下帳戶，日前接獲公司通知去領光帳戶內90萬元，並結清。行員察覺有異報警，警方查出陳女恐遭詐團騙當人頭帳戶兼車手，而不自知，所幸及時遏阻贓款落入嫌犯口袋。

警方清查帳戶發現，對方匯入2筆各2500元租金，並提醒陳女，銀行帳戶借給他人使用會構成詐欺幫助犯，不僅損失帳戶，還要負民事損害賠償，得不償失。

陳女說，她日前在網路社團1家化妝品公司徵兼職廣告，

透過LINE聯繫，對方宣稱因商品要上架網路蝦皮賣場，需要租用蝦皮帳號及網銀帳戶，每天租金可高達2500元。

陳女缺錢花用，見有利可圖，雖未與對方見面仍出租名下蝦皮帳戶及網路銀行帳戶，雙方並簽立「租賃合約書」，自今年10月18日起租用。

對方日前聯繫陳女，告知帳戶內有公司款項90萬元，要求她到銀行全數領出，並將帳戶清結。陳女不疑有他臨櫃領錢，銀行人員發現她的帳戶內有不法金流，報警處理。

警方到場，陳女還拿出「租賃合約書」自清，指稱她是出租帳戶，合約中明定每天下午9時至10時錢支付「薪資」，租用滿30日則按交易量給予獎金，請公司承諾僅用於正常買賣交易，如違法使用，隨時可終止配合。

眼尖的警方發現，「租賃合約書」內容，竟是依據「勞動合同法律制度」而定，提醒陳女該制度是大陸的勞工僱用制度，陳女才恍然大悟，得知遭詐騙集團詐騙。