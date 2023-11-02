花蓮吉安警方上月底破獲以王姓通緝男子為首的不法暴力犯罪組織，當場查扣3支刀械及1包毒品海洛因，全案依法送辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安警方上月底破獲以王姓通緝男子為首的不法暴力犯罪組織，當場查扣3支刀械及1包毒品海洛因，全案依法送辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安警分局偵查隊長王世光說明上月底破獲以王姓通緝男子為首的不法暴力犯罪組織。（羅亦晽攝）

花蓮一名47歲王姓男子今年（112年）因毒品等反覆遭通緝，盤纏用盡的他向2名舊識借錢未果，竟夥同6名手下持空氣槍毀損其車輛，案經吉安警方蒐證完畢且見時機成熟，上月底將人捕獲到案，當場查扣刀械及1包毒品海洛因，儘管王男稱犯案後已將槍枝丟棄，警方仍依法送辦。

據了解，王男身背毒品等多條案件反覆遭通緝，不敢回家，只能在外逃亡躲避檢警查緝，直到身上錢財用盡，無法提供生活所需，便與6名友人共組不法暴力犯罪組織，以糾紛、債務或強索保護費為由，恐嚇被害人。

王男今年4月至5月間分別到林姓及周姓等2名熟識友人家借錢，因對方不從，與其發生口角衝突，一氣之下，竟指揮成員持刀械、空氣槍恐嚇對方，並毀損其車輛後逃之夭夭，讓兩人畏懼至極，訴警偵辦。

吉安警分局偵查隊長王世光表示，全案經警方蒐證完畢，見時機成熟，在花蓮檢方指揮下，上月25日在吉安鄉吉豐路攔獲王男到案，當場查扣3支刀械、1包總重約2.62公克的第一級毒品海洛因，並陸續在花東兩縣將其同夥等6人拘提到案。

警方表示，王男事後稱犯案後便將空氣槍丟棄而未查獲，全案依違反《組織犯罪條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》恐嚇、毀損罪等將7人移送花蓮地檢署偵辦。

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