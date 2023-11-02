花蓮一名47歲王姓男子今年（112年）因毒品等反覆遭通緝，盤纏用盡的他向2名舊識借錢未果，竟夥同6名手下持空氣槍毀損其車輛，案經吉安警方蒐證完畢且見時機成熟，上月底將人捕獲到案，當場查扣刀械及1包毒品海洛因，儘管王男稱犯案後已將槍枝丟棄，警方仍依法送辦。
據了解，王男身背毒品等多條案件反覆遭通緝，不敢回家，只能在外逃亡躲避檢警查緝，直到身上錢財用盡，無法提供生活所需，便與6名友人共組不法暴力犯罪組織，以糾紛、債務或強索保護費為由，恐嚇被害人。
王男今年4月至5月間分別到林姓及周姓等2名熟識友人家借錢，因對方不從，與其發生口角衝突，一氣之下，竟指揮成員持刀械、空氣槍恐嚇對方，並毀損其車輛後逃之夭夭，讓兩人畏懼至極，訴警偵辦。
吉安警分局偵查隊長王世光表示，全案經警方蒐證完畢，見時機成熟，在花蓮檢方指揮下，上月25日在吉安鄉吉豐路攔獲王男到案，當場查扣3支刀械、1包總重約2.62公克的第一級毒品海洛因，並陸續在花東兩縣將其同夥等6人拘提到案。
警方表示，王男事後稱犯案後便將空氣槍丟棄而未查獲，全案依違反《組織犯罪條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》恐嚇、毀損罪等將7人移送花蓮地檢署偵辦。
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