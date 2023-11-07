知名YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻昨（6）日因涉嫌持有大麻，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回；對此，網紅陳沂回憶，台灣演藝圈多年前也有發生過類似風波，當時一名「初戀感女星」捲入，跑回美國找男友，回來時形象大變，讓她印象深刻。

陳沂昨（6）日在臉書發文提到，演藝圈在多年前曾發生過「一波大麻煩」，很多藝人被送去勒戒，而當時最令她印象深刻的是「當年Makiyo被影射捲入，然後她就跑去美國找男友，回來的時候上康熙，一頭長髮突然剪超短，還漂成金色的，聽說毛髮半年內都驗得出來，所以不只頭髮，還要記得全身除毛」。

此外，陳沂也忍不住在留言區直酸：「九妹明天會變光頭嗎？Joe是要除毛，平價沙龍v.s.奢華沙龍」，其他網友也回應：「這次藥對決什麼呢？」、「Joe是藥對決」、「觀察入微」。

網紅蕾菈夫妻及Joeman 6日一早因涉嫌持有大麻，遭新北市刑事警察大隊逮捕，搜獲毒品大麻，依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回；對此，Joeman發出律師聲明表示，基於刑事偵查不公開原則，沒有辦法透露案情細節，至於蕾菈夫妻在聲明中皆否認「涉及自國外攜帶毒品入境」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

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