海軍持續驗證全台各地海灘登陸及反登陸作為，根據漁業署「射擊通報」揭示，海軍151艦隊及地面部隊將於11月9日、17日，分別於台中大安海灘、高雄西子灣進行演訓，推測此操演是為磨練部隊於潛在「紅色海灘」，遂行兩棲登陸模擬攻防及運補作為。退役少將栗正傑1日在《頭條開講》節目強調，大安港附近有大肚山，很適合空降。西子灣旁邊則有桃子園，適合演練兩棲登陸作戰，所以我們要守住，防堵敵軍持續戰力。

栗正傑表示，如果海軍把大安港列為一個，我們不要說紅色海灘，就列入一個演習，敵人可能登陸的地點來講的話，就代表敵軍會奪取台中港，或是大安港這些港口。如果說你要登陸作戰，最重要的是持續的後勤支援，保持他一個持續的戰力，否則你帶個便當上去，吃完就投降了。

「所以他就一定要奪取這些港口！」栗正傑提到，譬如說台中港對他來講就很好，滾裝貨輪就可以下來。前兩天美國有發表一篇，中共滾裝貨輪的後勤作戰能力，就是配合他的後勤作戰能力。滾裝貨輪就是他板子放下來，車子、戰車就可以開下來了。

栗正傑指出，在兩邊，他可以用075的直升機奪取附近的要點，或戰爭的時候用海馬氣墊船，就可以上來了，他可以從對岸直接開過來、衝上來。搭配大肚山的空降作戰，大肚山那邊很容易空降，大家如果有機會去那邊玩的話，就可以看到，那個地方地形蠻平坦的，跳傘蠻適合的。

「另外，西子灣也是一樣！」栗正傑強調，西子灣重點是他旁邊那個桃子園，一般老百姓不太清楚這個地方，因為他在軍區裡面。他是很重要的，陸戰隊訓練兩棲登陸的地方，他就確實是紅色海灘，因為他可以實施兩棲登陸。目的在哪裡？會演練這個地方，也是因為這邊是高雄港。

栗正傑直言，演練最重要的是，戰時怎麼樣把這些港口封住，讓你後續的重船團上不來，你就沒有持續的戰力。所以我們必須要守住重要港口。