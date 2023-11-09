三星、華為、摩托羅拉相繼推出折疊手機熱賣，引爆全球折疊手機需求，加上折疊平板/折疊NB等設計愈來愈多元，富世達挾高度技術門檻與MIM金屬設出成型零組件(Metal Injection Molding)核心部件自製工藝及模具開發等生產工藝，成為折疊行動裝置趨勢下最大受惠者。

據TrendForce研究顯示，預估2023年的折疊手機出貨量約為1,830萬，年增43%，占今年智慧型手機市場僅1.6%。2024年出貨量則預期再成長38%，約2,520萬支，占比小幅擴大至2.2%，若以中長期來看，TrendForce認為，折疊手機市場持續擴大勢在必行，2027年出貨量有機會達到7,000萬支，占智慧型手機市場約5%。

黃祖模表示，愈來愈多3C消費性產品往折疊方向走，若以折疊手機來看，由於折疊手機屬高端消費性產品，必須靠品牌來支撐售價，如果品牌撐不起這個雙價就會賣不動，我們覺得品牌還是最重要的，例如：摩托羅拉，因為美國人認同、支持這個品牌，認為摩托羅拉就是比三星高檔，所以折疊手機可以賣得比較貴，也賣得比較好。

由於摩托羅拉在北美市場賣到翻，不斷向富世達追加訂單，讓富世達訂單旺到爆，黃祖模表示，摩托羅拉折疊手機從原預估的6萬支一路上調至200萬支，我們是主要供應商，目前訂單真的非常多，多到來不及交貨，訂單能見度已達明年3月，

折疊行動裝置滲透率持續提升，也吸引各大軸承廠積極投入，對此，黃祖模表示，過去4年，我們在客戶端已換了5個對手，我們的對手一直在換，只有我們還在做，相較於其他對手今年進來，明年可能又出去，我們持續做了4～5年，專利比較嚴謹，產品線有延續，這是我們的競爭優勢。

展望未來，黃祖模表示，華為有5G後看法很樂觀，摩托羅拉因第一台賣得好也樂觀，現在看起來，美國市場需求愈來愈強，包括美系其他品牌廠在內，很多廠都在談轉軸，產品線也變多，目前就是努力做好美國跟大陸市場，明年成長幅度將高於今年，未來兩年很樂觀。

富世達今年12月將新增一條產線，月產量由原來的13萬套將增加至18萬套，明年也將依客戶產品設計持續擴產，以因應客戶強烈訂單需求。