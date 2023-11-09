由台東縣政府主辦112年學年度國中小大隊接力複（決）賽今日在台東縣立體育場舉行，國小6組共88隊，國中分成3組競賽有48隊，共有3231位選手報名參賽，創下歷年來參賽隊伍數及人數最多賽事。為爭取各學校、班級榮譽，參加的選手莫不賣力奮勇向前跑，相當精彩，經1天激烈競賽成績出爐，其中，東海國小同學實力平均，奪得國小5、6年級組雙料冠軍。
國中組大隊接力分7、8、9年級3組，每隊下場人數16人，男、女生各8人；另國小組因各校人數及班級數差距懸殊，為求公平起見，細分為6組，採每隊下場人數16人，男、女生各8人，每位選手跑100公尺，若班級男生不足8位，須優先以同年級同性別學生補足，如再有不足，可由女生補足，但女生人數不足8位則不得由男生補足。
縣長饒慶鈴表示，為培養孩子良好的品格素養，台東縣府辦理大隊接力賽事，以提升學生團隊精神及凝聚力，讓體育不僅是一項競賽，更是一種品格教育的建立。
台東縣府教育處說明，國中小班際大隊接力賽各組前3名為，國小A組（6年級）-東海、新生、豐榮。國小B組（5年級）-東海、新生、東大附小。國小C組—嘉蘭、新興、岩灣。國小D組—廣原、忠孝、瑞源。國小E組—霧鹿、武陵、利嘉。國小F組—初來、電光、崁頂。國中組：7年級-大王、新港、池上。8年級組-育仁中學國中部、大王、豐田。9年級組-東海、池上、大王。
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