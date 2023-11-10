李文正攝

藝人夏克立和黃嘉千的離婚官司持續進行，士林地院10日進行辯論，夏克立突然返台，親自出庭陳述意見，黃嘉千則委由律師到庭，夏克立庭前受訪時強調，離婚可以和平，不應該傷害無辜的人，而黃嘉千的委任律師賴芳玉說，黃嘉千受了苦，但她很堅強。

士林地院10日下午2點半開庭，夏克立提早10分鐘到庭，進入法庭告訴媒體「我知道你們很多不能寫，但離婚可以很和平，沒有人想要離婚，更不應該傷害無辜的人」庭訊10分鐘結束，離婚以及小孩撫養權部分，預計下次開庭辯論終結。

夏克立日前表示，夫妻財產都由黃嘉千處理，這次回台就是要處理2億財產，他今日否認，並稱回台不是為了錢，法院另外安排庭期處理兩人財產糾紛。

夏克立痛批黃嘉千根本為了離婚，不停設局故意惹怒他，讓他製造對訴訟不利的行為。對此，黃嘉千則透過經紀人表示，夏克立說的不是事實，一切都已進入司法，不需要浪費社會資源。