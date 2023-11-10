雷尼在重機界相當知名，常上電視節目。（雷尼授權使用）

常上電視節目的重機名人「雷尼」，今天（10日）在個人臉書PO文表示，他在桃園某間健身房運動，旁邊有位常來健身的大哥，突然從跑步機摔了下來，當場失去意識，現場一團混亂，他立即上前，檢查男子生命徵象，發現沒有心跳跟呼吸，就立即CPR急救，旁邊人也趕緊報警，在救護人員到達接手後，進行電擊，這名大哥立馬恢復心跳呼吸並送往醫院。

當時倒地的男子，臉部已經發黑，雷尼與健身教練輪流CPR急救。（雷尼授權使用）

根據「雷尼」PO文內容表示，當時他正在健身房運動，突然一名男子倒地，現場就有人立刻打119，他請大家將這名男子放下平躺，他幫男子檢查心跳呼吸，沒想到才幾秒鐘，男子就失去生命跡象，他立即幫忙CPR急救，心裡不斷想「千萬別死在我的手裡」，過了幾分鐘，他也無力了，請健身房的人幫忙輪流CPR，但發現只要一停，男子的心跳也跟著停止。

所幸健身房人員都會CPR，男子送醫後已恢復生命跡象。（雷尼授權使用）

119人員電話要求拿AED（自動體外心臟電擊去顫器）出來電擊，而在一旁運動的護士，也立即上前協助用AED電擊，但電下去心跳又停了，只好不斷重複CPR，心裡只想著，為什麼救護車還沒到，最後救護人員到達，利用專業器材，電擊後加上呼吸器，男子的狀況就開始好轉。

雷尼這邊文章PO出，很多消防隊員都有分享，網友看到PO文，紛紛留言表示：「救人一命！真的是功德無量」、「好人一生平安」、「CPR和AED真的要學一下」、「還好有你們，遇到救命恩人」、「場面很緊張」、「還好是在健身房，都是猛男才有力氣不斷CPR」、「一般人能判斷出「還在動、但需要CPR+AED」的情境實在太棒了！」。

雷尼表示，當時還好有大家幫忙，輪流CPR才把人救回來，後來得知這名大哥，送到醫院後已經恢復生命跡象，但還在加護病房觀察，希望大哥能早日康復，未來還可以在健身房一起運動。