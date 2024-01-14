統振表示，自2022年4月降低達振能源的持股比例、2023年5月處分剩餘股份後，公司持續深化穩定現金流之兩大事業體，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下，效益展開，創造總註冊會員數逐季成長、每月匯款筆數及匯款金額較2022年呈現倍數成長，大幅挹注金融科技2023年之營收；再加上流通事業旗下代理之Adidas個人洗護用品、德韓彩妝品、「Doppelherz德之寶」保健食品等多樣產品銷售良好的表現，助力各大實體通路保持良好的拉貨力道，雙事業體良好的業績成長展現，有效挹注統振2023年全年獲利將有機會繳出亮麗的成績單。

觀察2023年以來，外籍移工來台人次平均每月以3,000人的速度成長，累計至2023年11月底已達75.41萬人，較2022年同期淨增加近3萬人，可見隨著台灣市場缺工議題未緩解，加上政府逐步開放產業移工增額核配申請，以及今年1月4日起正式上路政策，實施「在台移工一站式申請聘僱及居留整合服務」等多項擴大開放外籍移工來台之優惠政策下，凸顯外籍移工來台人次長期增長趨勢明確，創造統振外籍移工國外小額匯兌Q-Pay業務良好發展空間，對公司未來營運帶來正面的挹注。

展望2024年第一季，統振表示，第一季向為農曆新年、尾牙旺季，外籍移工年終獎金及紅包行情發酵，統振金融科技有機會隨著外籍移工匯款筆數增加，繳出良好的營運表現，長期來看，公司將持續與合作夥伴推進並深化外籍移工國外小額匯兌Q-Pay業務內涵，朝擴大市佔率目標邁進，搶攻移工完整生活Q生態系商機，以期隨著在台灣外籍移工匯款的市佔率持續提升，擴大金融科技與通訊事業營運規模，加上流通與通訊事業體之業績挹注，助力統振未來營運與獲利再上一層樓。