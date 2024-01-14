澳洲一名3歲男童，進到房間準備拿衣服，打開衣櫃驚見裡面有一條1.5公尺的毒蛇，嚇得大叫！家人發現立即找捕蛇人來抓蛇，沒想到更驚人的是，這條蛇居然是世界第2毒的《東方褐蛇》。

墨爾本的捕蛇人佩利（Mark Pelly）在網路社群分享這起案例，表示該名媽媽打開衣櫃上層抽屜時，驚見有條蛇藏在摺好的衣服堆裡，尋求他的幫助。所幸最後順利完成任務，現場的人、蛇都沒有受傷，他推測這條毒蛇很可能是在晾衣架上曬太陽，被媽媽「收走」，最後隨著衣服被放進衣櫃內。

澳洲一名3歲男童開衣櫃拿衣服，驚見裡面有一條毒蛇。（圖／翻攝自臉書）

不過有不少網友留言質疑：「怎麼可能沒發現」，批評媽媽收衣服時應該會感覺到重量不同，佩利則回答，「蛇的體重非常非常輕，幾乎為零」，且過去就有不少人提著手提包、購物袋，卻沒察覺蛇在包裡的案例。

東方褐蛇（Eastern brown snake）主要分布在澳洲東部、南部及新幾內亞南部，體長可達到2公尺，數量屬於非危物種。東方褐蛇雖大多棲息在茂密樹林中，但也因為了獵捕老鼠而常見於農地及都市郊區。