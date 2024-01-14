澳洲廣播公司新聞網（ABC News）評論賴清德執政後有三大挑戰，包括與北京的關係，柯文哲領軍的第三勢力崛起，未來執政不會輕鬆，以及民進黨必須在立法院與其他政黨持續協商。報導特別提到民眾黨，指出柯文哲引發年輕人近乎「狂熱崇拜」的風潮，專家指出，民眾黨已經通過生存挑戰，將在立院中扮演「造王者」角色。

■挑戰1：北京會不高興

澳洲廣播公司新聞網評析賴清德執政後的第一挑戰為「北京會不高興」。中國大陸國台辦發言人陳斌華昨（13）日回應我大選結果時表示，民進黨「不能代表島內主流民意」，此次選舉「改變不了兩岸關係的基本格局及發展方向」，「更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢」。

自蔡英文總統8年前上任以來，北京即切斷與我的正式溝通管道，報導指出，即便賴清德表示將向北京發出重啟兩岸官方溝通的邀請，不過北京先前的舉動，並不預示他們近期內將接受這項邀請。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）學者宋文迪（Wen-ti Sung）表示，民進黨領導的分裂政府將在與北京的談判中面臨更多挑戰，「未來4年，北京將更不願意對民進黨政府遞出橄欖枝」。

■挑戰2：賴清德執政不會輕鬆

澳廣指出，傳統上，台灣總統選舉是國民黨與民進黨等2大政黨之間的競爭，但本屆出現了第三個有力的競爭者—台灣民眾黨及總統候選人柯文哲。

英媒天空新聞網選前報導柯文哲影響年輕選票。

報導評論，柯文哲特別吸引年輕人，並且引發「近乎狂熱崇拜」的潮流。宋文迪評論，這場大選後，台灣的政治已經正式進入「三黨系統」。

他說：「民眾黨已經通過生存考驗，獲得了大約1／4選票，再加上在立法院有足夠的席次，或能扮演關鍵少數的角色。」

報導指出，這對民進黨是一記警鐘，先前在選票中扮演關鍵角色的年輕人，已經轉向尚未被政治玷汙的另一個政黨。

■挑戰3：民進黨必須協商

澳廣指出，民進黨並未在立法院取得多數席次，國立政治大學政治學助理教授南樂（Lev Nachman）分析，這對賴清德及賴政府來說是一項挑戰，他形容，如今民眾黨處於類似於「造王者」的位置。