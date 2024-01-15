台灣虎航今（15）日中午舉辦年終餐敘，董事長陳漢銘在場宣布，上午董事會拍板通過年終獎金與加薪案，平均每位員工可領10.8個月年終獎金，今年平均薪資調幅4％、平均固定薪資增加3千元，平均調幅達11.48％。

疫後航空業營收獲利創新高，虎航企業工會日前在臉書發文指出，相比華航、長榮航空，虎航員工平均每人幫公司多賺167萬，根本是「過勞超人」，一人當三人用，幫公司賺最多錢，但薪水並無超人一等，廉價航空員工不代班就該是廉價勞工。

虎航企業工會表示，去年12月台灣虎航發布董事長一封信給全體員工，說有魚有肉一定會和員工分享，繼8月發1個月基本薪後，再加發2個月基本薪當作績效獎金，新聞大篇幅報導加繼保障第13個月的基本薪後，台灣虎航員工全年獎金上看10個月，也就是說年終獎金上看6個月。年終獎金是否如媒體報導所言，目前都是未知數，只怕期望愈高、傷害愈大。

陳漢銘今日在餐敘表示，董事會拍板通過年終獎金案，平均每位員工可領10.8個月，最高可領到14個月，除了獎金發放，今年平均薪資調幅4％、平均固定薪資增3000元，平均調幅共達11.48％，另有伙食津貼增加12％。

陳漢銘表示，回饋團隊同仁努力，並感謝董事會支持，此為是民航史以來最高的年終額度。不少虎航員工在現場拿出手機確認年終入帳後，興奮大喊「謝謝董事長！」