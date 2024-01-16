日前在泰國網路上流傳1段影片，有邪教教主替信徒「口交施法」，並且還會將金箔擺在信徒私密處親吻，甚至，還會在信徒肛門塗抹金箔，然後在儀式結束前，伸舌頭去舔，這段影片也引起泰國當局注意並調查，而教主恐將面臨5年有期徒刑8萬多元的罰款。

據《看見泰國 Vision Thai》報導，日前網上瘋傳1段邪教教主替信徒「口交傳教」影片，一名35歲的教主阿皮沃拉西(Apiworasit Puangsaeng)在替信徒作法時，會先將金箔擺放在信徒的私密處，並且親吻其私密處，接著，再將金箔塗抹於信徒臀部、肛門，而教主會在儀式最後伸舌頭去舔。

阿皮沃拉西本人坦承，拍攝者是員工與朋友，當初是要為信徒或其他信眾介紹儀式，不料卻被流出去，但阿皮沃拉西則強調「這段影片並不是以色情為目的，也不是公開展示的影片」。

阿皮沃拉西聲稱，這樣的傳教施法儀式已經有了10年，而且信徒遍及政商界、演藝圈，而且信徒們接受此儀式後都會再回來，但因為這次事件的發生，他對自己的施法儀式向外界致歉，也承諾不再進行私處、肛門等區域的儀式，而會以臉部或手臂為主。

這段影片在網路瘋傳，立刻引起泰國網路犯罪調查局調查，局長查潘塔坎(Chatpanthakan Khlaikhlueng)表示，影片中的人就是阿皮沃拉西，將面臨公眾電腦系統內散佈色情資訊的指控，也將調查與阿皮沃拉西有關的影片，且最早將會追溯至2017年，阿皮沃拉西恐將被判最重5年有期徒刑及10萬泰銖(約新台幣88960元)罰款。

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