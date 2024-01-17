中華電董事長郭水義表示，過去一年在全體員工秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，並善用「客戶夥伴、科技平台、基礎網路、組織人才」四個公司豐富資產，中華電創造了多項電信第一、台灣第一、甚至全球第一的成績，為迎接數位轉型、永續轉型浪潮商機，建構領先的基礎。

中華電表示，2023年台灣電信業者由五家變三家，很明顯的過去不是五分天下、未來當然也不會是三分天下，中華電信將是一大二中新局的首選品牌、龍頭業者。中華電信擁有4G/5G主要頻段最大頻寬290MHz、5G主流頻段最大連續頻寬90MHz，且所有頻段的4G CA、5G CA、4G+5G CA都有預先在3GPP推動標準，終端支持度高。同時，在這些相對多的頻率資源基礎上，每個頻段都有扎實的基地台建設，可提供最大的容量，中華電好用的頻寬才是真頻寬。

2023年中華電信行動通信用戶(含物聯網)突破1300萬、市占率約4成；固網寬頻「速在必行」，全面升級300M、500M雙向對稱，Wi-Fi全屋通導入Wi-Fi 6E新技術；影視1.0升級2.0、3.0，建構網路影視科技平台、攜手產業建構文化黑潮生態系，壯大台灣文化內容產業。在同業整併網路過程中，中華電在領先的基礎上持續不斷強化網路建設，用心、真心看重我們的客戶，中華電的客戶使用優質服務是不用等的。

展望新的一年，中華電將持續努力邁向三大願景，即成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團。