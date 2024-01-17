一名女大生小美邀約2名學弟阿明與阿國回租屋處飲酒，未料2名學弟趁她頭暈、嗜睡時，兩人接力大喊「換你」後輪流硬上，小美事後傳訊怒斥兩人，學弟回傳「是我們該死，我們錯了」，並與女方和解賠償。但法官認兩人涉犯強制性交罪均判3年6月徒刑，可上訴。

根據判決書，女大生小美邀約與阿明與阿國兩名學弟一同在租屋處飲酒後，兩人經過同意借宿，未料卻趁著小美頭暈、嗜睡時，先由阿明強行脫下小美衣褲，且不理會她掙扎拒絕，強行進行指侵後硬上。

阿國在旁見狀，當場慾火上升，拉抬已睡著而尚未著回褲子之小美雙腿，且不理會已驚醒的小美現場掙扎拒絕，又接力性侵。事後小美清醒傳送訊息指責兩人「什麼叫尊重、什麼叫信任…」，不甘受辱立刻報警提告。

但是阿明辯稱，小美有主動摳他及牽他的手，這時才隔著衣服摸女方胸部，而見到女方未拒絕，才脫掉她衣褲發生性關係，女方都不為所動。阿國則辯稱，因為小美有主動親我，我才與她發生性關係，女方也未拒絕。

但是法官檢視雙方簡訊對話，發現阿明是後立刻傳「是我們該死、你真的對我們很好，也對我們很信任」，「是我們該死」、「我真的知道錯了」表達歉意。

法官認定，阿明與阿國基於一己私慾，罔顧對同校之學姐、學弟之同學情誼，竟均無視小美之自主意願對其強制性交，殘害女方性自主權及身體自主權，犯後仍否認犯行，未覺有何錯誤失當，判決兩人各3年6個月徒刑，仍可上訴。

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