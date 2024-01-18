周四香港恆生綜合指數結束了此前的連4跌，收盤上揚114.89點或0.75%，為15391.79點。國企股(H股)升0.8%，為5172點。科技指數升0.5%，為3176點。

City Index資深市場分析師Matt Simpson說，我沒有特別的理由要買中國股票，但是看空者需要謹慎，特別是恆生指數在1萬5時有明顯的支撐。

澳新銀行Khoon Goh表示，對亞洲股市來說，除了降息預期因素，最大的推動因素是對中國成長的擔憂，這繼續給投資者帶來擔憂。

周四成交金額最大的個股分別為騰訊、美團、阿里巴巴，股價分別上漲1.5%、1.7%和1.8%。

AI概念股百度大漲3%，網易和小米升逾1%，京東則跌1.6%。

消息指出，工信部在周三公布AI標準化體系建設指南，提出到2026年新制定超過50項國家和產業標準，顯示AI產業將進一步標準化和規範化。

光電股福萊特玻璃漲逾6%。海運股也上揚，海豐國際升5.7%。