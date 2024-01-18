啟碁去年營收1107.8億元，連5年創新高，持續維持破千億元的水準，更是網通廠商中首家破千億元的公司。2023年半導體缺料狀況已 解除，企業級網通設備、5G FWA CPE、低軌道衛星網通設備，以及電動車用ADAS毫米波雷達與DMS等新產品量產出貨，都帶動啟碁去年營收持續成長。

法人分析指出，展望2024年，啟碁在包括低軌衛星應用、5G FWA(固定無線接取)通訊產品出貨增加，以及WiFi-7產品可望放量，2024年營收可望持續成長，有機會挑戰靠攏1200億元水準。