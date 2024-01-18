另外，鑑於近年物價飛漲，台航配合政府政策自2024年1月起員工每月伙食費免稅額由原先2,400元調整為3,000元，適度減輕員工所得稅負擔。

台航在2023年散裝運價低迷之際，逆勢交出全年合併營收39.9億元、年增3.03％的佳績，主要歸功於觀塘工業港長期港勤船勞務工作自5月起全數交船營運，澎湖輪自9月初啟營運等因素。

台航董事長劉文慶表示，觀塘工業港港勤船與澎湖輪建造期間，適逢全球新冠疫情最嚴重之際，上述船舶能夠在2023年如期交船營運，全賴全體同仁分工合作，與造船廠緊密合作。