另外，鑑於近年物價飛漲，台航配合政府政策自2024年1月起員工每月伙食費免稅額由原先2,400元調整為3,000元，適度減輕員工所得稅負擔。
台航在2023年散裝運價低迷之際，逆勢交出全年合併營收39.9億元、年增3.03％的佳績，主要歸功於觀塘工業港長期港勤船勞務工作自5月起全數交船營運，澎湖輪自9月初啟營運等因素。
台航董事長劉文慶表示，觀塘工業港港勤船與澎湖輪建造期間，適逢全球新冠疫情最嚴重之際，上述船舶能夠在2023年如期交船營運，全賴全體同仁分工合作，與造船廠緊密合作。
散裝航運年終行情陸續釋出，台航（2617）報請董事會同意2024年起分別調薪4％～5％不等；並依2023年自結合併純益預估，每位員工平均可獲得約6個月績效獎金。
另外，鑑於近年物價飛漲，台航配合政府政策自2024年1月起員工每月伙食費免稅額由原先2,400元調整為3,000元，適度減輕員工所得稅負擔。
台航在2023年散裝運價低迷之際，逆勢交出全年合併營收39.9億元、年增3.03％的佳績，主要歸功於觀塘工業港長期港勤船勞務工作自5月起全數交船營運，澎湖輪自9月初啟營運等因素。
台航董事長劉文慶表示，觀塘工業港港勤船與澎湖輪建造期間，適逢全球新冠疫情最嚴重之際，上述船舶能夠在2023年如期交船營運，全賴全體同仁分工合作，與造船廠緊密合作。
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